Frederik Aursnes esteve esta quarta-feira na sala de imprensa do Seixal para projetar o jogo com o Rangers, relativo à Liga Europa, mas acabou a falar sobretudo da goleada do último fim de semana, no Estádio do Dragão.

«Como estamos? Estamos bem, acho. Vai ser um jogo duro, o Rangers ganhou o grupo na Liga Europa, é um adversário difícil, mas estamos ansiosos por entrar em campo. Esta foi uma semana dececionante, claro, mas temos de nos manter positivos, temos de nos mantermos unidos e essa tem sido a mensagem. Amanhã um jogo novo e queremos muito jogá-lo», referiu.

«Não estamos felizes com o jogo que fizemos. Se devemos pedir desculpa? Podemos pedir desculpa pela performance, mas o essencial é que não estamos contentes com o que fizemos, mas como já disse temos de nos manter unidos. É a única coisa que podemos fazer: tentar ter uma melhor performance do que no último jogo.»