Um dia após a conquista do título de campeão nacional, Roger Schmidt convidou os jornalistas para uma «Open Talk» no Benfica Campus.

Durante quase uma hora de conversa, o treinador alemão passou em revista vários momentos da época, assumiu-se rendido à festa da véspera no Marquês e olhou para o futuro próximo.

Mas também deu a conhecer um pouco mais o homem para lá do treinador de futebol. Falou sobre o país onde vive há quase um ano, do que mais gosta e foi desafiado a eleger qual a cerveja preferida: a alemã ou a portuguesa.

Do que é que mais gosta no país?

«Gosto de quase tudo. Gosto do tempo, que é completamente diferente. Vivi toda a vida na Alemanha, nos Países Baixos e na Áustria, onde é completamente diferente. Este é o meu primeiro ano num país do sul da Europa. Gosto do tempo e da comida. Gosto muito de estar aqui. Gosto do rio, do Atlântico... Portugal tem tantas coisas diferentes. É um grande país.»

Algum prato favorito?

«Gosto muito do marisco e do peixe. Mudei um pouco os meus menus.»

Se ficar muito tempo em Portugal, vai mesmo tentar aprender português?

«Perguntaram-me no início da época e eu disse que ia tentar. Espero ficar mais três anos, esse é o plano, e talvez durante as férias de verão possa começar. Seria bom aprender, mas não tenho a certeza se serei suficientemente bom para falar convosco sobre futebol em português ou treinar os meus jogadores, mas vou tentar, seguramente.»

Cerveja alemã ou portuguesa?

«Gosto da cerveja alemã e também da portuguesa. Sinceramente, gosto mais de vinho.»

Quem é Roger Schmidt fora do futebol. Que interesses tem?

«Sou igual enquanto treinador ou pessoa fora do futebol. Temos outra responsabilidade como treinadores. Mas como ser humano sou o mesmo. A minha personalidade é a mesma. Tento sempre ser uma pessoa honesta: tenho essa atitude como treinador e como pessoa. E gosto de desfrutar da vida, de viver num bom ambiente. Quando vim para o Benfica, queria vir para uma equipa com muita gente feliz e onde houvesse uma boa atmosfera para aproveitar este tempo. Só temos uma vida e na minha vida privada também sou assim.»