* Por Lino Inocêncio

Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitórias nos Açores sobre o Lusitância por 4-1 na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Foi um jogo muito especial fora de casa. Estamos muito felizes por termos vencido. Foi o primeiro passo nesta competição. Mas foi também muito especial porque, sinceramente, não sabia o que iríamos encontrar no estádio, mas as bancadas estiveram cheias de adeptos do Benfica. O ambiente foi excelente, foi um dia top para nós e gostei muito do apoio dos adeptos açorianos. O adversário esteve muito bem. Como sempre neste tipo de jogos, os adversários de divisões inferiores apresentam-se muito motivados, mostram boa qualidade e futebol.»

[O apoio do Benfica quando joga fora]

«É algo muito especial. Já estive em diversos países como treinador, treinei clubes muito bons, mas não importa onde jogamos em Portugal, por vezes é como se jogássemos em casa. Viemos jogar aos Açores, um voo de três horas e tínhamos muitos adeptos do Benfica nas bancadas sempre a apoiar-nos. (...) Talvez não seja único, mas é muito, muito especial. Sentimos esse apoio, agradecemo-lo muito e é uma grande motivador para jogarmos sempre bom futebol e mostrar-lhes que os jogadores dão sempre tudo pelo Benfica.»

[O que pensa quando os adeptos vibram quando João Neves toca na bola. Surpreendido pelo que ele tem feito esta época?]

«Foi uam surpresa na época passada, mas agora conheço-o melhor. Quando ele começou a treinar connosco em janeiro, já dava para ver que era um jogador muito especial. Muito completo, taticamente top, muito inteligente, mas também muito físico, apesar de ser pequeno. É muito bom nos duelos, até mesmo pelo ar. Ele é um excelente exemplo de como os jogadores da formação do Benfica podem evoluir. Com o Florentino, o António Silva, o Morato e outros jogadores, temos mostrado que o Benfica é um clube que compra sempre jogadores, mas que também desenvolve jogadores que chegam da formação. Estamos muito felizes, porque isso é também o que é especial no Benfica.»