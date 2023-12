Roger Schmidt em declarações na sala de imprensa do Estádio da Luz, após a vitória sobre o Famalicão por 3-0, comentando xas palavras de Rafa, que tinha dito pouco antes que iria sentir saudades de partilhar alegrias com os colegas do Benfica:

«Uma coisa tenho cem por cento a certeza: nenhum jogador que está a jogar muito no Benfica vai sair em janeiro. Isso é cem por cento certo. Talvez o Rafa saia no final da temporada, temos de esperar pela decisão dele. Acho que ainda não está certo, não sei. O Rafa é um ser humano extremamente honesto e é uma escolha dele. Talvez ele nos deixe. Quando ele tomou a decisão de permanecer no Benfica, no verão passado, fiquei muito feliz. Sei que se ele quiser sair, vai querer sair como campeão e com títulos conquistados. Não sei qual é a intenção dele, mas sei acho que ainda não está cem por cento certo. O que sei é que ele está totalmente concentrado no trabalho desta época no Benfica.»