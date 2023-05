Roger Schmidt voltou a elogiar as qualidades do multi-funções Fredrik Aursnes, que atuou em várias posições durante a época e foi importante na recuperação do Benfica no dérbi do passado fim de semana com o Sporting, jogo no qual o polivalente norueguês voltou a ter diferentes papéis e marcou um golo.

«O Fredrik é um jogador muito importante para nós, mostrou-o durante toda a época. É muito flexível e pode jogar em posições diferentes. Jogou atrás, como médio-centro, como segundo avançado, médio ofensivo e em todas essas as posições mostrou a sua qualidade e uma fantástica personalidade para aceitar e dar o melhor independentemente do lugar. (...) No domingo (com o Sporting) fez uma fantástica segunda parte como médio-ofensivo. Mostrou a sua qualidade, não só pelo golo, mas esteve também envolvido em muitas situações de perigo», disse.

Schmidt respondia a uma questão relacionada com eventuais alterações no onze inicial do encarnados, o possível regresso de Alexander Bah e a subida de Aursnes no terreno de jogo. E começou a resposta com um sorriso e fiel à estratégia seguida nas antevisões dos mais de 50 jogos oficiais pelos encarnados: não revelar titulares. «Que continuem à espera de um onze numa conferência de imprensa minha deixa-me surpreendido. Mas o Alex [Bah] teve um impacto muito bom quando entrou no domingo. Estamos felizes por estar de volta.»

O treinador do Benfica disse estar feliz por ter quase todos os jogadores disponíveis para irem a jogo com o Santa Clara, mas não esqueceu a baixa mais recente. «Infelizmente temos o problema com o Gonçalo Guedes. Teve um grande impacto quando chegou à equipa e também no domingo, mudando o jogo depois de entrar. Estamos muito tristes pela lesão dele, mas é mais uma razão para fazermos um bom jogo e sermos campeões», apontou.