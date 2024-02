O ciclo intenso de jogos do Benfica prossegue este domingo, em casa do Vitória de Guimarães, e três dias depois do triunfo em Vizela para a Taça de Portugal.

Roger Schmidt admite que a preparação para o duelo com os vimaranenses foi feita sobretudo através da recuperação física e mental, mas garante uma águia pronta para um desafio de alto nível.

«A preparação é recuperação. Jogar na quinta-feira em Vizela e depois no domingo em casa do Vitória é um desafio. Não houve tanto treino, houve mais recuperação física e mental», começou por afirmar, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

«Temos de estar prontos para um jogo difícil, são uma das melhores equipas da Liga, estão a fazer uma grande época. São muito perigosos nas transições. Lembro-me também da atmosfera, é de topo. Estamos preparados para um jogo de alto nível da Liga e vamos dar o nosso melhor para vencer», acrescentou.

O treinador dos encarnados fez depois um raio-x do adversário do encontro de domingo: «Na minha opinião, temos de ser inteligentes taticamente e organizados. Eles têm muita gente no ataque com muita criatividade, o estilo de jogo… jogam com três centrais, mas com alas muito ofensivos. Têm jogadores muito bons para este futebol. Tentam sempre ganhar duelos. Temos de ser muito bons com a bola, temos de mostrar a nossa qualidade, sermos organizados. Precisamos de ser bons na pressão e encontrar os nossos momentos no ataque. Vamos jogar contra uma boa equipa, mas também estamos bum bom momento. Temos de jogar bom futebol, mas também de trabalhar muito neste jogo para conseguirmos os três pontos.»

E perante isto, é Florentino uma opção natural para este jogo?

«Veremos. Não vou anunciar o onze inicial, mas como já disse, o que tentamos é ganhar jogos e gerir os jogadores. Nem todos estão na máxima forma, alguns vieram de lesões, outros são novos. Para amanhã temos de ser uma ideia clara. Na quinta-feira ganhámos o jogo [frente ao Vizela], fizemos algumas alterações, mas jogámos da mesma forma. O Florentino é sempre um jogador importante, seja a titular ou a suplente, dá sempre 100 por cento.»

O Benfica, diga-se, defronta o Vitória de Guimarães este domingo, a partir das 20h30, em jogo da 21.ª jornada da Liga.