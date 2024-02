Presidente do Benfica, Rui Costa deu a habitual entrevista de final de mercado na última sexta-feira, e defendeu que as águias têm hoje um plantel melhor do que tinham há ano e meio, aquando da chegada de Roger Schmidt.

Ora, questionado sobre isso mesmo este sábado, o técnico encarnado lembrou que é difícil comparar equipas e que saíram vários jogadores importantes ao longo dos últimos meses.

«São equipas diferentes. Na época passada tínhamos uma equipa de topo, este ano também. O ano passado fomos campeões e este ano estamos a tentar novamente ganhar o título. É difícil comparar as equipas, se virem os jogadores que saíram nos últimos tempos, temos quase uma equipa nova, que tivemos de construir», afirmou.

«Temos de quatro ou cinco jogadores da época passa, tudo o resto é novo. Faz parte do futebol. Por isso, na minha opinião não faz sentido comparar equipas. No final, o que interessa são os títulos: fomos campeões o ano passado e vamos dar o nosso melhor para ganhar novamente esta época», acrescentou, na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães.