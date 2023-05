O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações após a vitória sobre o Sp. Braga, na Luz, por 1-0, na 31.ª jornada da Liga 2022/23:

«Foi um jogo de futebol fantástico. Tudo foi perfeito. Foi muito importante, quando se joga primeiro contra terceiro, decisivo a quatro jornadas do fim. Quando neste tipo de jogos se joga no seu melhor, mostra-se coragem, futebol fantástico, estou muito orgulhoso na minha equipa. A única coisa que podíamos ter feito era ter resolvido o jogo na primeira parte, tivemos ocasiões para 4-0, 5-0. Fiquei surpreendido com eles, só jogaram bola longa, mal estiveram no nosso último terço. Mesmo com grandes oportunidades falhadas os meus jogadores ficaram calmos e tranquilos, foi um teste mental também. Fomos muito melhores e no final dos 45 minutos havia 0-0. Debatemos isso ao intervalo e eles [jogadores] mostraram qualidade, coragem, paciência e qualidade de esperar pelo momento certo e marcar. Fomos muito melhores e merecemos ganhar. Estou contente por termos jogado assim perante esta equipa com o estádio como estava. Jogámos tal e qual os adeptos apoiaram hoje. Foi um grande dia para o Benfica.»