O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações após a vitória sobre o Sp. Braga, na Luz, por 1-0, na 31.ª jornada da Liga 2022/23:

«São sempre decisões difíceis, mas na minha opinião, o João Neves está a jogar muito bem, já tinha entrado bem, depois dei-lhe a oportunidade de ser titular e deu-nos algo especial, frescura, tem 18 anos e já é tão completo. É muito bom com a bola, sem a bola, no comportamento tático. Fisicamente intenso, na minha opinião é muito importante para nós. O Florentino é uma peça-chave, mas ele fez quase toda a época, o que também não lhe tem acontecido, e senti que ele estava cansado. Foi por isso que decidi entre ele, Chiquinho e João Neves. O Chiquinho esteve fora na última semana e esteve bem, o Florentino entrou e esteve bem. Há muitas fases na época e nem sempre os mesmos jogadores estão no máximo. O João Neves dá-nos algo especial, como disse.»