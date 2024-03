Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações no final da derrota (2-1) no dérbi com o Sporting, para a Taça de Portugal:

«Foi um jogo difícil, tal como já imaginávamos. Na primeira parte o Sporting foi melhor. Tivemos dificuldades nas transições, perdemos muitas bolas e na frente não estivemos de facto no jogo. Na segunda parte, com o 2-0, foi muito difícil para nós. Tivemos de fazer mais pressão, o que significou que o adversário ficou com muito espaço para contra-atacar, e eles aproveitaram-no.

Mas o Sporting também teve dificuldades quando começámos a jogar com um ponta de lança. Ganhámos duelos importantes e foi isso que nos manteve no jogo. Marcámos um golo, marcámos o segundo golo, em dois momentos de ataque muito bons. Infelizmente o árbitro cancelou-nos o segundo golo e no final perdemos o jogo.

Há muito tempo que não perdíamos, mas a perder um jogo, que fosse hoje, porque temos hipótese de recuperar na segunda mão. Este jogo foi a primeira parte e agora vamos ter a segunda parte no Estádio da Luz.

Tivemos problemas para atacar a profundidade e para encontrar soluções, especialmente na primeira parte. Na segunda parte estivemos melhores. Claro que o Sporting teve mais jogadas perto da área, mas oportunidades claras, só vi os dois golos. Tiveram alguns remates de fora da grande área, mas só isso.

Eles foram melhores, para ser honesto, mas nós mostrámos uma boa mentalidade e mantemo-nos na eliminatória. Como disse, temos a segunda mão em nossa casa e vamos ver. Não estamos felizes, porque perdemos e queríamos ganhar. O adversário marcou dois golos, nós também marcámos dois golos, mas o árbitro cancelou um.»