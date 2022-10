Roger Schmidt foi esta sexta-feira confrontado com a possível saída de João Félix do At. Madrid, sendo também questionado se gostava que o internacional português regressasse ao Benfica. O alemão não evitou uma gargalhada, antes de começar a responder.

«Se fosse possível, seria bem-vindo. É um grande jogador. Só jogou alguns meses no Benfica. Gosto muito dele, mas acho que não é realista, porque ele saiu por muito dinheiro. Mas claro que se fosse possível, seria bem-vindo, mas não acho que seja», referiu.

Mais à frente, o treinador alemão foi questionado sobre a possibilidade de reforçar o plantel na reabertura do mercado, em janeiro. Schmidt garantiu estar satisfeito com o equilíbrio do plantel, mas não fechou a janela.

«Estou muito feliz com a nossa equipa, mas isto é futebol profissional. Podem fazer esta pergunta a todos os treinadores de todo o Mundo, que respondem da mesma forma: enquanto a janela de transferências está aberta, temos de ver se é possível melhorar a equipa. No inverno, o mercado é diferente, porque não há muitas mexidas, mas se houver algumas oportunidades temos de pensar nisso», assumiu.

«Não é crucial para nós, porque temos uma equipa boa e equilibrada, mas ainda estamos no início. No verão, começámos uma nova abordagem sobre como queremos jogar. Fizemos algumas mexidas e no inverno o mercado está aberto e temos de pensar nisso outra vez. Talvez nada aconteça, talvez aconteça algo, mas faz parte da nossa obrigação pensar nisso como fazem os outros clubes», reiterou.