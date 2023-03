Contratado no mercado de inverno ao Nordsjaelland, Andreas Schjelderup ainda procura a estreia na equipa principal do Benfica, embora já tenha participado em quatro jogos da equipa B, num total de 259 minutos.

O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, elogia a qualidade do jovem extremo de 18 anos, mas salienta que há mais jogadores do plantel que reclamam uma oportunidade.

«A hora dele vai chegar. É um jogador e um talento brilhante. Neste momento, tenho de utilizar todo o plantel, temos muitos jogadores que trabalharam muito para chegarmos até aqui. Gostava de usar todos os suplentes, mas é impossível. A hora dele vai chegar», realçou o treinador do Benfica à televisão norueguesa TV2, que esteve em Lisboa à margem do jogo da Liga dos Campeões, diante do Club Brugge.

Schmidt foi questionado ainda sobre outro norueguês, Fredrik Aursnes, reforço para esta temporada, oriundo do Feyenoord, que já se assumiu como um titular nas águias.

«Eu quero que ele seja quem ele é: um jogador e uma pessoa fantástica. Tem feito uma temporada muito boa connosco e estou muito feliz por tê-lo aqui», frisou.

O treinador do Benfica avaliou ainda a capacidade da equipa da Luz, quando confrontado com a possibilidade de chegar à final da Champions.

«Estamos felizes e cansados, ​​agora. Mas acho que vamos passo a passo. Mostrámos nesta temporada que podemos bater-nos jogos importantes. Estamos à espera do sorteio [dos quartos de final]. Daremos o nosso melhor no próximo jogo também», concluiu.