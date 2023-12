Se não fechar o dossier da renovação nas próximas duas semanas, Rafa Silva torna-se num jogador livre para assinar um pré-acordo com outro clube a partir de 1 de janeiro.

O avançado de 30 anos tem sido peça imprescindível de Roger Schmidt, que elogiou os desempenhos dele e relativizou o facto de falhar muitas ocasiões flagrantes de golo.

«O Rafa está em grande forma. Se é capaz de ter muitas oportunidades num jogo, significa que está muito bem, porque não é fácil ter tantos remates à frente da baliza, ter um bom timing, desmarcações, estar envolvido em combinações e ainda ser capar de aparecer na área. E ele tem estado muito bem. É sempre bom sinal ser capaz de criar muitas oportundidades», afirmou o treinador do Benfica na antevisão ao jogo deste domingo com o Sp. Braga.

Schmidt considerou que o facto de Rafa não ser muito eficaz em frente à baliza tem a ver com as características que tem e recusou qualquer associação com uma espécie de maior nervosismo pelo facto de estar a entrar na reta final do contrato e ainda não ter o futuro definido. «O Rafa não é tão eficaz e gostava de marcar mais golos, porque dá tudo no jogo. Mas também um pouco o estilo de jogo dele. Se ele fosse eficaz, podia marcar 25 ou 30 golos em cada época. Não marca sempre, mas não tem nada a ver com o contrato dele. Tem a ver com o estilo de jogo. Claro que esperamos que ele continue assim, mas um pouco mais eficaz», apontou com um sorriso.