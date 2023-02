O FC Porto venceu este sábado o Rio Ave (1-0) e reduziu a desvantagem para o líder Benfica para dois pontos. Na conferência de imprensa de lançamento ao jogo desta segunda-feira com o Boavista, Roger Schmidt admitiu que o triunfo dos dragões coloca pressão nos encarnados.

«Não vi o jogo ontem [sábado], mas estamos sob pressão toda a época , é normal. Existem muitas boas equipas e não é fácil ser campeão. Mesmo quando estamos uns pontos à frente, como agora, já disse que ainda há muito jogos para disputar. Espero uma corrida dura até à última jornada, estamos preparados para isso e focados em nós, não nos resultados dos outros. Somos primeiros neste momento, temos de ter 90 minutos de topo no nosso estádio, ser disciplinados, estar concentrados, jogar para a frente e defender muito bem. É o que está na nossa cabeça, nada mais. Não olhamos todos os dias para a tabela. Os resultados e a classificação são uma consequência da forma como jogas. Acho que o temos feito bem até aqui, também na quarta-feira fizemos um belo jogo na Champions, temos muita confiança, mas respeitamos sempre o adversário», disse o treinador alemão, acrescentando que não fala com os jogadores sobre a vantagem pontual para o FC Porto.

«Não, quando falo com eles é sobre a atitude de todos nós. Estamos na mesma página dos jogadores, neste momento vejo muita alegria e confiança. Estamos focados em nós mesmos», vincou.

Para o encontro com o Boavista, Schmidt destaca que jogar na Luz «é uma motivação extra» e assumiu que Petit pode adotar uma linha de três ou quatro defesas-centrais.

«Nunca sabes exatamente a estratégia do adversário. No início da época, jogaram muito com uma defesa de três, nos últimos jogos jogaram mais com quatro. Amanhã [segunda-feira] vamos ver, estamos preparados para as duas. Tivemos a mesma situação na Champions, é algo a que estamos habituados. Se virmos a época toda, jogámos mais com defesas de cinco do que de quatro. Há diferença, claro, mas estamos habituados e tentamos estar focados em nós. Sabemos que o Boavista é uma boa equipa, fizemos um bom jogo há alguns meses lá e merecemos a vitória. Espero que amanhã [segunda-feira] tenhamos uma boa performance e estamos preparados para isso», rematou.

O Benfica recebe o Boavista esta segunda-feira, às 21h15, em jogo da 21.ª jornada para seguir ao minuto no Maisfutebol.