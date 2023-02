Desde a saída de Enzo Fernández para o Chelsea, Chiquinho assumiu a titularidade no meio-campo do Benfica e tem merecido vários elogios de Roger Schmidt.

Este domingo, na antevisão ao jogo com o Boavista, o técnico alemão abordou as brincadeiras que têm surgido entre o plantel encarnado, já que o Instagram de Chiquinho tem sido invadido com comentários dos companheiros que o apelidam de Chiquinino Chidane, numa referência a Zidane.

«Não tinha ouvido sobre isso, mas tenho de perguntar aos jogadores a razão. Mas há semelhanças com o que ele tem estado a fazer, é muito bom a guardar a bola, é muito forte nisso e era uma das grandes qualidades do Zidane, um dos melhores jogadores de sempre no meio-campo. Precisa de mais uns jogos para atingir o mesmo nível, não sei se é possível», brincou o treinador dos encarnados.

Schmidt assumiu que está «muito contente» com o rendimento do jogador que no início da época não teve muitos minutos, mas «usou o treino para crescer» e recebeu a «recompensa».

«Mudámos um bocado a sua posição. Pode jogar como médio ofensivo, mas quando vês o perfil dele, como é capaz de controlar o jogo, estar disponível na zona de construção para encontrar a posição certa, não cometer erros sob pressão... O comportamento técnico dele com a bola é muito bom, o primeiro toque é bom, o passe é bom, corre muito, ganha duelos. É mais o perfil de um médio-centro no nosso sistema, testámo-lo no treino nessa posição e respondeu bem», revelou o alemão.

«Depois também começamos a dar-lhe tempo de jogo nessa posição e quando o Enzo saiu deu-se uma nova situação. Teve oportunidade de jogar como titular nessa posição e mostrou muito boas exibições. Agora, com confiança, está a jogar cada vez melhor. Mesmo na Liga dos Campeões, jogou muito bem, é um jogador muito fiável e um exemplo de que, nesta idade - não é muito novo mas ainda é jovem, embora não tenha 20 anos [n.d.r. tem 27] - podes continuar a evoluir e atingir um novo nível. Espero que mantenha este nível», concluiu.