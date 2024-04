Eliminado da Liga Europa pelo Marselha, o Benfica falhou mais um dos objetivos da época, este redefinido após a eliminação da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois da conquista do título na época passada e da notável campanha na Liga dos Campeões, a equipa de Roger Schmidt está no segundo lugar da Liga a 7 pontos do Sporting e caiu ainda nas meias-finais da Taça da Liga e Taça de Portugal. Sucesso? A conquista da Supertaça, referente à época passada, no primeiro jogo oficial da temporada numa época negativa para as águias.

Roger Schmidt ainda tem contrato válido por mais duas temporadas com o Benfica, mas será que tem condições para continuar? Vote na sondagem associada ao artigo.