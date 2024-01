Benjamín Rollheiser estreou-se na segunda-feira com a camisola do Benfica, depois de ter sido lançado aos 87 minutos, frente ao Estrela da Amadora.

Entrando no lugar de Di María, o jovem argentino não teve oportunidade de fazer muito, mas ainda conseguiu ver um golo em campo. Com uma mensagem nas redes sociais, o jogador de 23 anos mostrou-se «muito feliz» por ter realizado um «sonho».

«Mais do que feliz pela minha estreia com esta camisola! Agradecer a todos os que me ajudaram a realizar este sonho. Grande vitória da equipa, seguimos por mais, todos juntos!», escreveu Rollheiser, numa publicação no Instagram.

Depois de um dia para recordar, o jovem extremo contou com o apoio de alguns companheiros (e compatriotas), como é o caso de Otamendi, que comentou a publicação com um «vamos com essa canhota», ou Di María, que utilizou emojis (aplausos e um coração).

Destaque também para o comentário de Gianluca Prestianni, que escreveu «craque», ele que deve ser oficializado no Benfica na quarta-feira, 31 de janeiro, dia em que festeja os 18 anos.