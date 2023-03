Andreas Schjelderup chegou ao Benfica em janeiro, na altura com o rótulo de «jogador mais contratado do Football Manager 23». Palavra do próprio jogo – o Maisfutebol foi perceber até porque é que o jogador das águias é uma estrela no jogo.

Três meses depois, o extremo norueguês recrutado ao Nordsjaelland continua a estar entre as preferências do scout dos milhares de jogadores que simulam uma carreira de treinador no famoso videojogo. Mas nos últimos meses, até porque comprar ao Benfica é mais difícil do que comprar ao emblema dinamarquês, já não tem sido o mais contratado.

É que o Football Manager publicou a lista dos futebolistas mais contratados desde o último update do jogo, já com as transferências de inverno, e o jovem de 18 anos não aparece no topo da lista. Tem, sim, a companhia de outro jogador do Benfica.

Veja na galeria acima associada os jogadores mais contratados no Football Manager 23 desde a última atualização, em fevereiro.