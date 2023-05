Um dia depois do anúncio da renúncia de João Mário à Seleção, Rui Costa comentou a decisão do jogador do Benfica.

«Se me perguntam como português, digo que é menos um bom jogador de selecao-. Mas é meu jogador, do Benfica, e respeito a decisão», começou por dizer o presidente encarnado, à entrada para o jantar dos campeões nacionais 2022/23, no Convento do Beato.

João Mário é o segundo jogador do Benfica a renunciar à Seleção num curto espaço de tempo, depois de Rafa, mas Rui Costa diz que «não está em causa os jogadores gostarem ou não da Seleção».

«Chega uma altura da carreira em que o jogador pode achar que não tem mais nada a dar à Seleção, porque já não consegue, ou não consegue conciliar as duas coisas. Eu também disse que o meu tempo tinha chegado ao fim, no final do Europeu. E tive o maior orgulho em representra a Seleção», acrescentou.