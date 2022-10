A Fundação Benfica assinou um protocolo com a fundação do Shakhtar Donetsk, clube ucraniano, informou esta quinta-feira o emblema encarnado.

Depois do envio de 25 toneladas de bens essenciais para a Ucrânia, uma ajuda humanitária na sequência da invasão russa, as duas instituições estreitam ainda mais as relações.

Este procotolo de colaboração, informa o Benfica, prevê várias possibilidades, entre as quais: «a partilha de know-how e experiência; a integração de um representante da Fundação Benfica no Conselho de Peritos do programa de desenvolvimento social do Shakhtar Donetsk "Play at Home" que apoiará 100 projetos, envolvendo em particular as crianças; o acolhimento de jovens ucranianos sinalizados pela Shakhtar Social a participarem em semanas de campos de férias e acesso a sessões de futebol, para proporcionar uma experiência positiva que os retire por um período de tempo do contexto de guerra; a possibilidade, se necessário for, de apoiar na conservação de parte do espólio do Shakhtar Donetsk através da cooperação com a equipa técnica do Património Cultural do Sport Lisboa e Benfica».

«Este protocolo consolida, portanto, o posicionamento estratégico assumido pela Fundação Benfica de apoiar o povo ucraniano nos primeiros dias em que foi possível verificar a dimensão da catástrofe humanitária que se começava a definir e que, infelizmente, tem colocado progressivamente novos e exigentes desafios a nível globa», lê-se, no comunicado das águias.