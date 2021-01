O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da meia-final da Taça da Liga 2020/21 e que terminou com triunfo minhoto por 2-1:

O que mudou para o S. Braga tivesse esta aproximação aos grandes?

«Só procuramos fazer o nosso trabalho, há assimetrias grandes, a nível social e de orçamento. Não queria levar para aí, mas o Sp. Braga está imediatamente a seguir aos grandes e se um deles tiver um ano menos bom, o Sp. Braga pode aproveitar. Mais do que isso, é preciso que dois tenham um mau ano. Esse é o posicionamento do Sp. Braga, é um outsider, mas um underdog tem essa capacidade de se bater com equipas teoricamente mais fortes. É assim que temos abordado os jogos. Tirando o Leicester foi o único jogo desequilibrado até ao momento. Vamos entrar num ciclo de jogos de três em três dias sem poder respirar, até à paragem de março.»