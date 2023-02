O jogo grande do campeonato do futsal correspondeu às expectativas e resultou num emocionante jogo resolvido apenas a cinco segundos do fim da partida.

O Sp. Braga venceu por 4-3, com o golo da vitória a ser apontado pelo ex-benfiquista Fábio Cecílio, que bisou na partida. Robinho, que também trocou as águias pelo Sp. Braga no início da época marcou outro dos golos dos arsenalistas que contaram ainda com um autogolo de Léo Gugiel.

Diego Nunes, Jacaré e Gonçalo Sobral marcaram para os encarnados.

Com este resultado, o Sp. Braga sobe à liderança, com 41 pontos, deixando o Benfica para trás, com os mesmos 38 pontos que o Sporting, que tem menos um jogo.

Depois de já ter vencido esta época em casa do Sporting, o Sp. Braga vence também na Luz, conseguindo um feito inédito no futsal português.