Alex Merlim vai continuar no Sporting.



Os leões deram conta, esta terça-feira, da renovação de contrato com o jogador ítalo-brasileiro até 2025. O jogador de 36 anos está ligado ao emblema de Alvalade desde 2015.



«É um momento de muita alegria e gratidão, principalmente. Agradeço muito a Deus, à minha família, que está sempre a apoiar-me nos bons e maus momentos - e ainda bem que têm sido muito mais os bons. Não tenho como não agradecer também ao staff e Direção pela confiança em mim», referiu, aos meios do clube.



Merlim já soma 21 títulos ao serviço do Sporting.