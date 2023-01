Treinadora do Benfica, Filipa Patão reconheceu esta quinta-feira que o dérbi frente ao Sporting, por ser da Taça de Portugal de futebol feminino, tem uma «carga emocional diferente».

«Nem sempre é a melhor equipa ou a que tem ganhado mais vezes ou que tem estado em primeiro lugar que passa a eliminatória. Isso não é indicador porque é um jogo com uma carga emocional completamente diferente, é a eliminar, não há segundas oportunidades e pode ser marcado por momentos», começou por dizer, citada pela Lusa.

«Sem dúvida alguma que estamos a passar uma ótima fase, internamente, em tudo o que toca a provas nacionais o Benfica tem estado à altura. Ainda assim, sendo um jogo a eliminar, sendo um jogo da Taça, são sempre jogos que podem ter algumas surpresas», avisou depois.

O Benfica soma por vitórias todos os 17 jogos que fez internamente, ao passo que o Sporting tem sido mais irregular e está no quarto lugar do campeonato, a dez pontos das águias: «Os momentos dos clubes, os lugares em que estão ou os pontos que têm quando vêm para este tipo de jogos contam muito pouco. O Sporting não é melhor ou pior na altura em que estava com resultados menos positivos, não vinha mais ou menos bem preparado para este momento, tal e qual como agora não vem menos ou mais bem preparado ou animicamente melhor ou pior. Nenhuma equipa vem para um jogo destes para perder, desmotivada ou a pensar que não vai conseguir. Com toda a certeza que vem na máxima força e que não quer ficar pelo caminho.»

«Estamos a preparar o jogo como se o Sporting tivesse ganhado todos os jogos ao longo do ano», garantiu Patão.

A técnica aproveitou ainda para apelar à presença dos adeptos no Estádio da Luz: O que vai embelezar este jogo, além do estádio, são os adeptos, se realmente estiver cheio, se realmente estiver bem composto, se trouxer tudo o que é a mística do nosso clube, que não é mais do que os adeptos. Só vai fazer sentido ser neste local, se conseguirmos ter o estádio cheio e isso, sim, vai ser o mote para um grande espetáculo, para promover, mais uma vez, estas mulheres fantásticas, que todos os dias trabalham apaixonadamente por um jogo que anseiam que seja cada vez mais delas.»

Sílvia Rebelo, a capitã da formação encarnada, falou sobre isso mesmo. «É a terceira vez que jogo no Estádio da Luz, tem corrido bem, espero que sábado seja mais um momento histórico para o Benfica», lembrou.

Benfica e Sporting defrontam-se este sábado, a partir das 15h00, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.