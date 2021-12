A rivalidade entre Benfica e Sporting ficou à porta deste Natal, pelo menos entre as famílias dos brasileiros Lucas Veríssimo, Bruno Tabata e Matheus Reis que estiveram reunidas na consoada.

Uma festa que contou ainda com a família de Lucas Fernandes, médio do Portimonense, que se juntou aos compatriotas que jogam na segunda circular para uma animada festa que contou ainda com vários animais de estimação.

As fotografias foram publicadas no Instagram por Amanda Veríssimo, mulher de Lucas Veríssimo, que publicou um vídeo onde aparece a dançar com as companheiras de Tabata e Matheus Reis e escreve «As rivais devem-se odiar».