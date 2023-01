Os três grandes venceram este sábado os respetivos jogos da primeira fase do campeonato de juniores. O Benfica bateu o Belenenses por 2-0 e continua a liderar a zona sul, enquantos os azuis do Restelo permanecem no quarto lugar. Já o Sporting foi venccer ao terreno do V. Setúbal, também por 2-0, e permanece no segundo lugar, com menos quatro pontos do que o Benfica.

Na zona norte o FC Porto foi ao difícil terreno do V. Guimarães ganhar por 2-1 e segurar também a liderança da respetiva série, com mais um ponto do que o Vizela, que venceu em casa o P. Ferreira por 4-2. O Sp. Braga perdeu na deslocação ao terreno do Boavista e caiu para terceiro lugar, deixando o FC Porto agora isolado no primeiro lugar.

ZONA NORTE

Este sábado:

Vizela – Paços de Ferreira, 4-2

Vitória de Guimarães – FC Porto, 1-2

Gondomar – Anadia, 1-1

Boavista – Sporting de Braga, 2-1

Gil Vicente – Famalicão, 1-1

Tondela – Rio Ave, 0-1

Classificação:

FC Porto, 42 pontos

Vizela, 41

Sporting de Braga, 39

Famalicão, 38

ZONA SUL:

Este sábado:

Vitória de Setúbal – Sporting, 0-2

Vilafranquense – Marítimo, 0-1

Alverca – Estoril Praia, 1-0

Nacional – Torreense, 2-1

Académica – Casa Pia, 1-2

Benfica – Belenenses, 2-0

Classificação:

Benfica, 48 pontos

Sporting, 44

Alverca, 39

Belenenses, 34