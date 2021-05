Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, defende a união dos clubes portugueses em defesa da indústra do futebol.

«Os clubes em Portugal têm de pensar mais fora da caixa. Temos de competir no relvado, mas fora dele temos de estar unidos e defender a nossa indústria», declarou num evento sobre gestão e desporto, organizado pela Nova SBE e citado pelo jornal Record.

O dirigente das águias admitiu ainda ter participado em conversas sobre a criação de uma Superliga Europeia, ideia que diz vir a ser discutida há mais de duas décadas, revelando que a primeira abordagem que recebeu aconteceu em 2018.

«A Superliga foi abordada pela Associação Europeia de Clubes juntamente com a UEFA. Foi uma discussão aberta e não algo preparado nos bastidores com 12 iluminados a aparecerem com uma solução», começou por dizer.

O administrador reforçou que as águias estão contra a prova… mas assumiu perceber a ideia.

«O Benfica está totalmente contra esta Superliga, pois foi preparada sem o resto da indústria do futebol (…) Compreendemos o que fizeram e a mentalidade deles», defendeu.