O Benfica conquistou o seu último troféu há precisamente três anos, a 4 de agosto de 2019. Nesse dia, no Estádio do Algarve, os encarnados arrecadaram a Supertaça de Portugal com uma goleada frente ao Sporting (5-0).

A formação orientada nessa altura por Bruno Lage - treina atualmente o Wolverhampton - chegou ao triunfo com golos de Rafa Silva, Pizzi (2), Grimaldo e Chiquinho.

Observando os 14 jogadores utilizados pelo técnico no encontro, restam apenas cinco no plantel principal, e dois deles regressaram neste verão de períodos de empréstimo.

O quadro no Sporting, à época orientado por Marcel Keiser - atualmente no Al Jazira -, é ainda de maior contraste: há apenas dois resistentes no plantel leonino, entre os jogadores utilizados nesse dérbi de 2019.

RECORDE OS 28 JOGADORES UTILIZADOS NA GALERIA EM ANEXO E VEJA ONDE ESTÃO AGORA.