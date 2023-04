Adel Taarabt deixou o Benfica no verão de 2022 após sete temporadas ligado ao clube encarnado. Em entrevista à CNN Portugal, o médio marroquino, atualmente ao serviço do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, passou em revista a passagem pelos encarnados e não poupou nas críticas Rui Vitória, treinador com quem nunca chegou a jogar.

«Eu não gostei do Rui Vitória desde o início, porque para mim não era bom treinador nem boa pessoa e eu disse-lhe isso na cara. Sou um homem frontal. Eu não gostava dele. Percebo que as coisas lhe estavam a correr bem no clube e que para o clube a situação era complicada, porque o treinador estava a ganhar jogos e eu e o Rui Vitória não gostávamos um do outro. E isso era claro: eu disse ao clube que não gostava do treinador, que achava que ele não era um bom treinador e que não gostava também dele como pessoa», admitiu.

Durante a passagem de Rui Vitória pelo Benfica, Taarabt foi emprestado dois anos aos italianos do Genova, tendo regressado ao clube em 2018/19, mas sem perspetiva de ser integrado na equipa principal, cenário que acabou por alterar-se após a subida de Bruno Lage à equipa principal em janeiro de 2019.

«Quando mudaram de treinador e chegou o Bruno Lage, foi tudo completamente diferente. A minha relação com o Bruno Lage é com se ele fosse meu pai. Toda a gente sabe disso. Ele tratou-me muito bem e é um bom homem. Se uma pessoa gostar de mim e me respeitar, eu dou mais do que 100 por cento, mas se ela não me respeitar eu também não a respeito. Toda a gente dentro do Benfica conhece a minha personalidade. Eu não sou má pessoa, mas não respeito quem não me respeita. É simples: é assim que sou», vincou.

Depois de ter sido aposta com Lage, Taarabt também foi opção com Jorge Jesus e Nélson Veríssimo no Benfica, tendo deixado o clube após participar num total de 129 jogos pela equipa principal.

«Falei com o presidente Rui Costa. Disse-lhe que queria um novo desafio. Obviamente, a minha primeira opção não era vir para o Dubai, mas, infelizmente, o Benfica não aceitou a oferta que eu recebi. Mas está tudo bem. Agora estou aqui no Dubai a desfrutar esta experiência. (…) Mas nunca esquecerei o tempo que passei no Benfica», rematou.