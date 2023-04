Atualmente a jogar nos Emirados Árabes Unidos, Adel Tarrabt mantém-se atento à realidade do Benfica, que deixou no verão de 2022 após seis temporadas.

Em entrevista à CNN Portugal, o médio marroquino analisou a vantagem do Benfica sobre o FC Porto na Liga, que em pouco mais de uma semana de dez para quatro pontos devido às derrotas no clássico na Luz e em Trás-os-Montes com o Chaves.

«Estes momentos são sempre muito difíceis para nós. Quando começamos a perder dois ou três jogos seguidos, começamos a sentir a pressão dentro e fora do clube e na cidade. Toda a gente começa a tremer e isso não deve acontecer. O que há que fazer é voltar a ganhar o mais rapidamente possível e ser-se otimista. Quando eu estava no Benfica, começávamos a sentir o pessimismo e era muito duro», reconheceu.

Apesar da quebra recente do Benfica, Taarabt disse acreditar que a antiga equipa vai conseguir aguentar a liderança até ao fim da época, embora tenha reconhecido que o calendário não é acessível. «Quatro pontos a cinco jogos do fim significam é possível perder ou empatar um jogo. Não vai ser fácil porque o Benfica vai jogar em casa com o Sp. Braga e joga com o Sporting fora, mas espero que o Benfica vença o campeonato. Toda a gente, dos adeptos ao clube, merece isso», disse, considerando que Roger Schmidt é um «bom treinador» e que tem um conceito positivo de futebol.