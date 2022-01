Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (1-2), na final da Taça da Liga, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria:

[O que faltou para o Benfica ganhar?]

- Faltou fazer mais golos do que o Sporting. Foi um jogo competitivo, aberto, como estávamos à espera. O Sporting acaba por entrar melhor do que nós, mas ao longo da primeira parte fomos ganhando controlo sobre um jogo que muitas vezes esteve dividido, com o Sporting a fazer os movimentos que estávamos à espera, mas a conseguirmos controlá-los. Na minha opinião, chegámos com mérito à vantagem e, depois, a equipa ganhou confiança e controlou o jogo até ao intervalo. O início da segunda parte é um momento crítico, sofremos o empate logo a abrir. Ainda assim a equipa tentou manter a posse de bola, ainda que não ao nível que queríamos. Depois sofremos outro golo numa transição. A partir daí, com o Sporting em vantagem, a equipa, com grande compromisso, uma grande atitude, tentou chegar perto da baliza do Sporting com situações de perigo.

[Apesar do maior caudal na segunda parte, porque é a equipa sente tantas dificuldades em criar oportunidades?]

- É um aspeto que temos de trabalhar, é um processo continuo, temos de crescer. Já tive oportunidade de falar nessas situações, temos de crescer no processo ofensivo e defensivo e também temos de dar algum mérito às defesas contrárias. É um aspeto que temos vindo melhorar, conseguimos chegar às zonas de finalização, a partir daí sentimos algumas dificuldades.

[Que mensagem pode passar aos adeptos nesta altura?]

- Os adeptos estão frustrados, chateados, mas não mais do que nós. Era um objetivo que tínhamos, que era vencer a Taça da Liga, não conseguimos, agora temos de nos focar no próximo jogo com o Gil Vicente. A única coisa que posso prometer como treinador do Benfica é trabalhar com afinco, recuperar fisicamente e virar a nossa atenção para o próximo jogo.