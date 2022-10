Quem também pode fazer os primeiros minutos pelo Benfica é o defesa-central João Victor, contratado ao Corinthians esta época e que chegou lesionado. Schmidt garante que o brasileiro está apto e que irá voltar à competição em breve.

«O João Victor é um jogador muito positivo e tem mostrado isso desde que regressou e começou a treinar com a equipa. Está totalmente recuperado da lesão no tornozelo e é uma opção para amanhã. Nas próximas semanas de certeza que vai jogar», disse, elogiando as características do jogador.

«Temos estado à espera dele desde que assinou pelo Benfica. Tem muita qualidade, é um central muito rápido, muito bom com bola e ainda bem que o temos», sublinhou.

O André é um caso especial. Já disse algumas vezes que tem atitude máxima no treino, sobretudo tendo em conta o papel dele na equipa. Não é uma situação fácil, durante o mercado, falámos sobre a possibilidade de ele sair, mas a oportunidade não surgiu. Agora temos três opções para a lateral direita, ee o Gilberto e o Bah estão à frente dele. É a minha decisão, mas ele está em forma e continua a ser uma opção», começou por dizer.

André Almeida pode mesmo surgir na ficha de jogo, algo que não acontece desde o início de agosto, quando esteve no banco nos dois jogos com o Midtjylland.

«Para o jogo de amanhã [sábado], ele é uma opção, sobretudo porque o Bah está doente e não vai poder jogar», revelou.

[artigo atualizado]