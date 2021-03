Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV+ após a vitória sobre o Estoril por 2-0 no Estádio da Luz e o consequente apuramento das águias para a final da Taça de Portugal:

«Queríamos muito estar nesta final da taça. Era um dos nossos objetivos.

Ganhámos 2-0, mas voltámos a ter muitas oportunidades de golo. Fizemos 21 remates. Esta equipa que não tem jogado tanto, mas deu uma boa resposta. Estes jogadores mostraram que eu posso confiar neles.

O Chiquinho esteve muito bem. O objetivo fundamental deste jogo era jogar bem e passar. Tivemos períodos bons e outros não tão bons, o que é normal. Jogamos na pressão sobre o adversário logo à saída do guarda-redes, o que provoca um desgaste muito grande. Mas estes jogos permitem que a equipa fique fisicamente melhor e já consegue fazer isso. Os jogadores estão de parabéns.

[O que procurou com a troca de posicionamentos entre Pedrinho e Chiquinho na primeira parte?]

«Depois da meia-hora mudámos o nosso sistema. Não estávamos a parar muito bem a saída de bola do Estoril e os nossos centrais estavam a entrar muito no risco de afundar alguns jogador do Estoril. Nesses últimos 15 minutos da primeira parte mudámos o sistema para um 4x3x3 e equilibrámos melhor o corredor central. Foi quando tivemos o golo e tivemos outras oportundiades criadas pela pressão. O golo foi assim e tivemos mais duas ou três com essa ideia. O Chiquinho tem critério com bola e fez um bom jogo.»

[Substituiu depois Chiquinho]

«Não quis tirar o Cervi. Se fizesse a substituição face ao que estava a acontecer, saía o Cervi e não o Chico, mas quis dar tempo aos jogadores.»

[Elogios à dupla de centrais]

«O Lucas e o Nico [Otamendi] estiveram muito bem e o Jardel e o Lucas também estiveram muito bem no outro jogo com o Rio Ave.»

[Deu moral a Weigl e a Rafa na véspera e não foram a jogo nesta quinta-feira, ao contrário de Vlachodimos, que tem sido preterido]

«Nós temos estado a jogar de 3 em 3 dias. E o Weigl e o Rafa foram os jogadores que mais correram nestes jogos com o Arsenal e com o Rio Ave. Sabia que se os metesse hoje não teriam condição física para dar, por exemplo, a intensidae que o Gabriel deu. Jogaram os mais frescos.

O Helton tem jogado. Não posso pôr os três guarda-redes a jogar ao mesmo tempo, mas vamos fazê-lo com dois.

A equipa tem vindo a melhorar fisicamente de jogo para jogo. Antes não tinha ritmo competitivo e caía nas segundas partes. Não vale a pena falar mais nisso. Os jogos têm-nos dado capacidade física.»