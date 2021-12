Depois de ter negado a saída para o Flamengo em nome de Jorge Jesus, João de Deus antecipou o Clássico frente ao FC Porto, desta quarta-feira no Dragão, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal.



O adjunto de Jesus espera um jogo «de grau de dificuldade muito elevado» e elogiou os dragões.



«Vai ser um jogo de grau de dificuldade muito elevado. Temos analisado o FC Porto e conhecemos bem a equipa. É uma equipa muito forte em termos de dinâmicas coletivas e individuais. Vai obrigar-nos a atenção permanente durante o jogo, mas temos as nossas armas e queremos impor o nosso jogo. Dentro da estratégia que o mister planeou, queremos ter sucesso e vencer», antecipou, em conferência de imprensa.



João de Deus espera um «jogo mais aberto» do que o habitual pelo facto de este ser para uma competição a eliminar.



«É provável que seja um jogo mais aberta porque tem de haver uma decisão. Tal como nós, o FC Porto vai tentar vencer o jogo. Não concordo que sejamos uma equipa mais forte em transições. O FC Porto é muito forte no contragolpe e estamos alerta para o que possam ser as suas dinâmicas. O FC Porto tem jogadores muito rápidos e objetivos na frente que podem causar-nos problemas. Amanhã [quarta-feira] queremos ser uma equipa capaz de sobrepor as nossas virtudes e diminuir as nossas dificuldades», referiu, antes de reforçar que o jogo foi preparado ao pormenor.



«Estamos preparados para tudo o que possa acontecer. O mister Jesus é detalhista, vai ao mais ínfimo detalhe na preparação dos jogos e este não fugiu à regra. Assim, quem jogar e quem estará no banco vai estar mais confortável para dar respostas em função do que possa acontecer. Estamos confortáveis com possíveis nuances que o adversário apresente.»



De seguida, o técnico foi confrontado com um possível duelo entre André Almeida e Luis Díaz, mas fugiu à questão, não garantindo a titularidade do capitão das águias no Dragão.



«Vamos ver se o André [Almeida] vai jogar. Só na altura do jogo é que se vai saber quem o mister decidiu para jogar. Seja o André ou outro qualquer que jogue e tenha um confronto direto com o Díaz, vai ser certamente um duelo empolgante, equilibrado e que esperamos que penda para o nosso lado», atirou.



O jogo está marcado para as 20h45, desta quinta-feira, no Dragão.