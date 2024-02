O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Toulouse (2-1), em jogo da primeira-mão do play-off da Liga Europa:

[Opinião sobre o jogo] «Foi um jogo difícil. Na primeira podíamos ter jogado mais rápido e com mais intensidade, mas ainda assim tivemos boas oportunidades. Eles também mostraram qualidade. Tivemos de arriscar e eles estavam sempre à espera dos momentos para contra-atacar. Marcámos, tentámos ampliar a vantagem, mas cometemos um erro no golo deles, a única oportunidade que tiveram. A equipa mostrou uma boa mentalidade, lutou até ao fim. Podíamos ter marcado mais golos, mas conseguimos vencer, é importante.

[Sente que precisa de fazer mudanças?] Estou sempre a pensar na próxima abordagem. Hoje tivemos várias oportunidades, não foi perfeito, mas tivemos os nossos momentos. Claro que usamos os jogos para analisar e melhorar. E claro que se jogas duas vezes com o mesmo adversário no espaço de oito dias, ficamos com muitas informações. Vamos preparar-nos, mas será um jogo diferente em Toulouse, será mais aberto. Podemos melhorar, mas hoje fomos suficientemente bons para ganharmos de forma justiça.»