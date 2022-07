Tiago Gouveia vai ser emprestado pelo Benfica ao Estoril. O acordo está fechado e deve ser oficializado muito em breve: o jovem extremo deverá, aliás, começar a trabalhar com o plantel de Nélson Veríssimo já esta terça-feira.

O jogador vai cedido por um ano, sem opção de compra, numa perspetiva de crescimento jogando regularmente num clube da Liga, para depois regressar ao Benfica mais experiente e preparado para ser opção.

Recorde-se que Tiago Gouveia foi lançado por Nélson Veríssimo no plantel principal, num jogo na Madeira frente ao Marítimo, tendo feito parte do plantel encarnado na parte final da última época. Neste início de temporada trabalhou também com Roger Schmidt, mas cedo ficou claro que não integrava as opções do treinador alemão.