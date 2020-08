Pedrinho chegou esta sexta-feira de manhã a Lisboa para representar o Benfica, depois de ter assinado contrato com os encarnados em março, e mostrou-se entusiasmado com esta nova etapa e por poder trabalhar com Jorge Jesus.

«Estava bastante ansioso por poder estar aqui. Neste tempo no Brasil, acompanhei o Benfica, estive a torcer. Sempre foi um sonho jogar na Europa e numa grande equipa como é o Benfica. Quero trabalhar cada vez mais para fazer a minha história aqui», disse o jogador brasileiro, citado pelos media do clube.

O plantel do Benfica regressa aos trabalhos este fim de semana, com exames médicos e testes físicos agendados para sábado e domingo. Na segunda-feira, dia 10, começam os treinos no relvado já sob o comando do novo treinador.

«Estou ansioso por trabalhar com Jorge Jesus, com certeza. Todos nós, brasileiros, sabemos o grande trabalho que ele fez no Flamengo. Grandes jogadores evoluíram bastante com ele, e eu quero isso também, poder trabalhar com ele e evoluir. Tenho a certeza de que dará muito certo, porque ele é um grande treinador numa grande equipa».