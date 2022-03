Nelson Veríssimo foi questionado sobre a possibilidade de Roger Schmidt lhe suceder no comando técnico do Benfica e disse estar a par dos acontecimentos.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Sp. Braga, da 28.ª jornada da Liga, o treinador encarnado não fugiu à questão quando questionado se foi informado pela direção presidida por Rui Costa sobre a possível contratação do técnico alemão para a próxima época.

«O meu futuro é o que menos me preocupa. Sou treinador do Benfica com muita honra e orgulho. Sei da tarefa e missão que tenho aqui», começou por dizer, detalhando:

«Relativamente aos nomes que têm saído, tenho tido conhecimento pela imprensa. Acaba por ser natural. O Benfica é um grande clube. Há conhecimento que tenho contrato até final da época, portanto é natural que surjam nomes. Falo diariamente com o nosso presidente, estou a par do que está a acontecer. Temos uma estratégia definida até ao final da época. O que me preocupa são os jogos que faltam.»

«Vamos ter um ciclo de sete jogos para a Liga portuguesa, mais dois para a Liga dos Campeões. A nossa concentração tem de estar aí. Vamos ter um ciclo de cinco jogos em duas semanas: dois dérbis lisboetas, dois jogos difícieis com o Liverpool, mas antes disso o jogo com o Sp. Braga. Tem de estar aí a minha preocupação e da equipa técnica», acrescentou.

Já quando questionado sobre se os jogadores podem perder um pouco o foco perante as notícias de que chegará um novo treinador na próxima época, o técnico garantiu que não sente que o rendimento dos atletas esteja a ser afetado.

«Acredito que alguns podem estar a acompanhar o que está a dizer-se. Mas o melhor indicador é o foco no dia a dia e aí, desde que cheguei, não tenho nada a dizer sobre o compromisso deles nos treinos e nos jogos».

[artigo atualizado]