O Dín. Kiev divulgou neste sábado um vídeo no qual surgem Roman Yaremchuk, Andriy Yarmolenkp e Vitaliy Mykolenko a enviar força aos compatriotas que estão na frente de combate à invasão russa da Ucrânia.

O avançado do Benfica juntou a sua voz às do avançado do West Ham e à do defesa do Everton para, juntos, enviarem uma mensagem de esperança aos ucranianos.

«De certeza que vamos vencer esta guerra. Juntos somos fortes. A Ucrânia vai reconquistar as suas terras, reconstruir as cidades e entrar na história do mundo democrático para sempre. Juntos somos fortes. Glória à Ucrânia e aos nossos heróis», disse o jogador das águias.