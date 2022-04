Recém-coroados campeões da Europa, a equipa de sub-19 do Benfica tem chegada prevista a Portugal esta terça-feira, às 13h00.

A comitiva encarnada aterra no Aeroporto de Lisboa, onde deverá ser recebida em festa, depois do primeiro título europeu no escalão.

Em Nyon, refira-se, o Benfica goleou o Salzburgo por 5-0 na final da Youth League. É a segunda equipa portuguesa a vencer a competição, depois do FC Porto, em 2019.