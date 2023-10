A equipa de juniores do Benfica venceu a Real Sociedad por 2-1 e somou a primeira vitória na fase de grupos da UEFA Youth League.

Os encarnados tiveram o domínio do jogo durante os 90 minutos, mas tiveram de recuperar de uma desvantagem e, depois, de superar o espírito combativo do conjunto espanhol, que teve dois jogadores expulsos e só capitulou definitivamente quando já estava reduzido a nove.

O penálti falhado por Hugo Félix deu o mote para o que foi uma tarde de muito desperdício ofensivo dos encarnados e que podia ter custado mais um tropeção na prova.

Aos 20 minutos, numa altura em que a Real Sociedad ainda mal tinha chegado à baliza do Benfica, Martin Arruti bateu em força um livre direto em zona frontal e fez o 1-0 para os bascos.

As águias reagiram praticamente de imediato e aos 25m Kyanno Silva empatou num desvio à boca da baliza após boa jogada coletiva.

No Seixal sobressaíam vários jogadores do Benfica, com destaque especial para Rafael Luís, que comandou o meio-campo dos encarnados com chegada muito interessante ao último terço. Seria dele o golo da vitória, mas antes disso ainda iria passar-se muito.

Pouco antes do apito para o intervalo, o defesa Segurola foi expulso (vermelho direto) e deixou os espanhóis com dez até aos 57 minutos, altura em que Folgado, guarda-redes da Real Sociedad, viu também o vermelho direto após rasteirar João Rego.

O ascendente das águias, já evidente na primeira parte, acentuou-se na meia-hora final, mas se de o outro lado a resistência basca era forte, o desperdício e a falta de clarividência explicava explicavam também o empate desajustado face ao volume ofensivo de uma e de outra equipa.

Debaixo de chuva copiosa, Ivan Lima atirou ao poste esquerdo e Rafael Luís forçou Velardo, novo dono da baliza da Real Sociedad após a expulsão de Folgado, a uma das defesas da tarde. Até que aos 79 minutos recebeu solto de marcação na direita e rematou de ângulo apertado para um grande golo que decidiu o jogo.

Com este resultado, o Benfica passa a somar 5 pontos no Grupo D, menos dois do que o líder Salzburgo, que venceu o Inter de Milão por 3-2.