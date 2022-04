São duas as alterações no onze inicial do Benfica para a final da Youth League, esta tarde, frente ao Salzburgo.

Em relação à vitória nos penáltis frente à Juventus, Luís Castro faz uma mudança forçada, com a troca de Samuel Soares, castigado, por André Gomes na baliza, e uma por opção no ataque: Henrique Araújo, chamado para esta final, entra para o posto que foi ocupado por Luís Semedo.

Esta, de resto, é uma final que já se jogou em 2016/17. Na altura, o conjunto austríaco triunfou por 2-1.

O ONZE DO SALZBURGO: Stejskal; Atiabou, Baidoo, Wallner, Ibertsberger; Agyekum, Sahin; Diakite, Kameri, Hofer e Šimic.

Suplentes: Tóth, Moswitzer, Pejazic, Jánó, Halwachs, Reischl, Berki.

--

O ONZE DO BENFICA: André Gomes; João Tomé, Tomás Araújo, António Silva, Rafael Rodrigues; Jevšenak, Martim Neto, Cher Ndour; Pedro Santos, Diego Moreira e Henrique Araújo.

Suplentes: Ricardo Ribeiro, Martim Ferreira, Nuno Félix, Hugo Félix, Ricardo Nóbrega, Luís Semedo, João Resende.

SIGA AQUI O SALZBURGO-BENFICA AO MINUTO, A PARTIR DAS 18H00.