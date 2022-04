O Benfica informou neste domingo ter protestado o jogo com o Sporting, que terminou com um empate 32-32.

As águias argumentam que durante a partida, disputada no sábado no Pavilhão João Rocha, no momento em que o Sporting marcou o golo que valeu o 31-30, havia seguranças dentro de campo.

«De acordo com o artigo n.º 66 (protesto dos jogos), os clubes podem impugnar a validade de uma partida com base nas condições irregulares da área de competição. Face ao que as imagens televisivas demonstram de forma cabal, o Sporting obteve a vantagem de 31-30 quando os seguranças estavam em pleno recinto de jogo a tentar recolocar a rede que tinha sido puxada pelos adeptos que estavam atrás da baliza», lê-se na nota emitida pelo Benfica.