O Brighton anunciou a contratação de Benicio Baker-Boaitey, jogador dos quadros do FC Porto, por empréstimo até ao final da presente temporada.



O clube inglês fica com opção de compra do passe do extremo de 18 anos.



Benicio Baker-Boaitey foi contratado em 2020 ao West Ham, jogando desde então nos sub-17 e sub-19 do FC Porto.

Albion have signed Porto winger Benicio Baker-Boaitey on loan until the end of the season, with a view to a permanent move. ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 31, 2022