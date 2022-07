Bernardo Silva ainda não regressou ao trabalho no Manchester City e aproveitou os últimos dias de férias para marcar presença no último dia do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

O internacional português acompanhou um dia que ficou marcado pelos concertos de Da Weasel e Imagine Dragons, cruzando-se com outras personalidades do mundo do futebol.

O antigo jogador do Benfica posou inclusivamente para uma fotografia com Nuno Gomes e com Noronha Lopes, ex-candidato à presidência do clube encarnado.

