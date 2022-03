O francês Valérien Ismaël foi apresentado esta sexta-feira como treinador do Besiktas, substituindo Önder Karaveli.

O novo técnico, de 46 anos, assinou um vínculo até junho de 2023, com mais uma época de opção. Ismaël tinha sido demitido no início de fevereiro do West Bromwich, do Championship.

Depois de Sergen Yalçin e Önder Karaveli, o Besiktas inicia uma nova aventura com o terceiro treinador na presente temporada. Note-se que Bruno Pinheiro, técnico do Estoril, esteve em conversações com o clube turco no final do ano passado.

Além do West Brom, Ismaël já orientou o Nuremberga, Wolfsburgo, Apollon Smyrnis, LASK Linz e Barnsley.

Campeão em título e vencedor da Taça da Turquia, o emblema de Istambul segue no oitavo lugar do campeonato, ao fim de 30 jornadas, a três pontos do quarto lugar, que garante o acesso à Liga Europa.