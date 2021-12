O treinador do Estoril Bruno Pinheiro é o desejo do Besiktas para suceder a Sergen Yalcin, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado. E nesta sexta-feira o vice-presidente do clube confirmou que o técnico português vai viajar para a Turquia.

«Bruno Pinheiro virá a Istambul em breve», afirmou Adnan Dalgakiran ao A Sport. O técnico dos estorilistas chega amanhã à Turquia, sabe o Maisfutebol.

Recorde-se que o técnico de 45 anos já tinha sido questionado sobre o interesse do emblema turco e, apesar de estar «muito feliz» no Estoril, assumiu que «não há fumo sem fogo».

Depois de levar o Estoril à conquista da II Liga na época transata, Bruno Pinheiro está a protagonizar uma excelente temporada ao leme dos ‘canarinhos’, que neste momento seguem no quinto lugar do campeonato.