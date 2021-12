Sergen Yalcin já não é treinador do Besiktas, confirmou esta quinta-feira o clube turco, em comunicado.

«Separamo-nos por mútuo acordo com Sergen Yalcin, que era o treinador da nossa equipa profissional de futebol desde 29 de janeiro de 2020», refere o Besiktas, em comunicado, esta manhã, sem mais detalhes sobre a cisão.

Yalcin deixa o comando do Besiktas numa altura em que a equipa vem de oito jogos consecutivos (sete derrotas e um empate) sem vitórias, sendo que o último resultado foi uma goleada sofrida ante o Borussia Dortmund, por 5-0, na terça-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual defrontou o Sporting.

Em 2021/2022, em 21 jogos oficiais, o Besiktas soma apenas seis vitórias, além de três empates e 12 derrotas (seis delas na liga turca, seis na Liga dos Campeões). Yalcin deixa o comando técnico com a equipa num modesto nono lugar do campeonato, com 21 pontos, já a 18 do líder Trabzonspor, mas apenas a seis do vice-líder Konyaspor.

Em 2020/2021, Yalcin levou a equipa ao título de campeão na Turquia e à conquista da Taça do país.