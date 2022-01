Vinte anos depois de conquistar a segunda Bota de Ouro europeia, face ao registo goleador com a camisola do Sporting, Mário Jardel (atualmente com 48 anos) está de volta a Portugal para participar num reality show da TVI, o Big Brother Famosos.



O Maisfutebol recua no tempo para apresentar as melhores imagens da carreira do ponta-de-lança brasileiro, com recurso ao arquivo incomparável da Getty Images.



Entre 1996 e 2003, primeiro pelo FC Porto (quatro épocas) e depois pelo Sporting (duas épocas), Mário Jardel conquistou quatros campeonatos nacionais, três Taças de Portugal e quatro Supertaças.



O avançado venceu ainda a Bota de Ouro europeia em 1999, enquanto representava o FC Porto, e em 2012, ao serviço do Sporting.



Revelado pelo Vasco da Gama e pelo Grémio de Porto Alegre, Jardel jogou no Galatasaray entre as passagens por FC Porto e Sporting. Depois de sair do clube leonino, representou Bolton, Ancona, Newell's Old Boys, Goiás, Beira Mar - num curto regresso a Portugal - Anorthosis, Newcastle Jets, Criciúma, Ferroviário, América-CE, Flamengo-PI, Al Taawon e Rio Negro-AM.



Recorde as melhores imagens da carreira de Super Mário Jardel na galeria associada a este artigo.