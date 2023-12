A SAD do Boavista desmentiu o cancelamento do treino desta quarta-feira, bem como o facto de ter neste momento três meses de salários em atraso.

«É totalmente falsa a notícia que dá conta do cancelamento do treino desta quarta-feira, assim como o que está escrito sobre os três meses de salários em atraso aos jogadores e quatro aos funcionários. Não se pode brincar desta forma com uma instituição centenária nem com a dignidade de jogadores que têm demonstrado sempre um grande profissionalismo e caráter», afirmou fonte da SAD axadrezada, contactada pelo Maisfutebol.

Segundo a mesma fonte, a equipa volta a treinar esta quinta-feira, no Bessa, sob o comando técnico de Jorge Couto e Ricardo Paiva, para preparar o jogo com o Gil Vicente. No boletim clínico continuam Vincent Sasso, Luís Santos, Luís Pires, César Dutra e Augusto Dabó.

Recorde-se que a Liga de clubes informou esta quarta-feira que notificou o Boavista, da I Liga, Leixões e Lank Vilaverdense, da II Liga, para apresentarem documentos que comprovem o cumprimento salarial no período relativo aos meses de setembro, outubro e novembro.